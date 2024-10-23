اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 02:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ما حكم معاملة الكاش باك؟ دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 02:00 ص
ما حكم معاملة الكاش باك؟ دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

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ما حكم معاملة الكاش باك؟ فلدينا خدمة دفع إلكترونية قد تكون دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة، بمعنى أن يُردَّ إلي مبلغ مالي يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابي الإلكتروني، فما حكم حصولي على هذا المبلغ المالي؟، سؤال ورد لدار الافتاء وجاء الجواب كالآتى:

الحصول على مبلغٍ مالي من عرض الـكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، والجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، ولا يمنع هذا جواز الهبة.







الكاش باك

الجهالة

الهبة

دار الافتاء



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