بعد 6 أسابيع من الكارثة.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيضان فالنسيا إلى 223 شخصا

فاطمة شوقى

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب فيضان فالنسيا الإسبانية ، والذى كان في 26 أكتوبر الماضى، إلى 223 شخصا، أمس الخميس، بعد اكتشاف جثة رجل في بايبورتا لم يتم التعرف عليها بعد، ولا يزال هناك 4 مفقودين بعد 6 أسابيع من الكارثة، وفقا لصحيفة البوبليكو الإسبانية.

وقام مركز تكامل البيانات (CID) بتحديث رصيد ملفات الوفيات والاختفاء الفعلي، والذي ظل منذ 27 نوفمبر دون تغيير عند 222 متوفى وأربعة مفقودين، والمفقودون حتى الآن هم امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و59 و64 عامًا، وفقًا لإدارة البحث الجنائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه أمس الخميس، تم العثور على جثة رجل في بلدية بايبورتا، في انتظار تشريح الجثة وتحديد هويتها.

وتم إجراء تشريح للجثث في ذلك الوقت وتم التعرف على 222 من إجمالي عدد الوفيات - جميعهم تم إحصاؤهم حتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر - وتم التعرف عليهم بالكامل: 171 عن طريق تحليل بصمات الأصابع، و47 عن طريق الحمض النووي وأربعة بعد إدخالهم أحياء إلى مراكز المستشفى.

وتمكن أقاربهم جميعا من تولي رفاتهم بعد صدور الوثائق القضائية اللازمة لإقامة الجنازات المقابلة.