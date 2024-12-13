انطلاق القافلة الدعوية وقافلة الواعظات بأوقاف الدقهلية اليوم.. صور

الدقهلية - سارة الباز

انطلقت القافلة الدعوية لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حيث انعقدت مقرأة الأئمة، ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

بصوت واحد، وكان موضوع الجلسة صياغة الفكر والعقول وأثرها في بناء الأمة، وتم تكريم المتميزين من حفظة وقراء القرآن الكريم من الطلاب في المقرأة.

وانطلقت قافلة الواعظات لقرية شها التابعة لمركز محلة دمنة، حيث تم عقد مقرأة لهن، وتم توزيع الواعظات على المساجد لأداء درس وعظ ديني يتناول حسن العشرة وعوامل بقائها وكيفية الحفاظ على بناء الأسرة واستقرار العلاقة الزوجية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ خالد خضر، وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبرئاسة الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقيادات الدعوة بالمديرية، وبعض الإدارات الفرعية.



جانب من قافلة الواعظات



جانب من فعالياتالقافلةالدعوية