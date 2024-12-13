اليوم السابع
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الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا بهذه الشواطئ.. الأمواج تصل لـ4 أمتار

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:13 م
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا بهذه الشواطئ.. الأمواج تصل لـ4 أمتار اضطراب الملاحة البحرية
كتبت - مرام محمد

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، غدًا السبت 14 ديسمبر 2024، مشيرة في تنويهٍ لها أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت إنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.

الارصاد
اضطراب الملاحة البحرية

 

 







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