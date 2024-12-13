غدا طقس بارد على أغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 20 والصغرى 12 درجة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في محافظات الجمهورية، غدًا السبت 14 ديسمبر 2024.

وكشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غد السبت، على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.