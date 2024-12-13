اليوم السابع
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أمطار ورياح وشبورة.. حالة الطقس من اليوم الجمعة 13-12-2024 حتى الأربعاء

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:35 م
أمطار ورياح وشبورة.. حالة الطقس من اليوم الجمعة 13-12-2024 حتى الأربعاء حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، من الجمعة 13 ديسمبر 2024 إلى الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:


الجمعة 13 ديسمبر والسبت 14 ديسمبر 2024


-يستمر الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (65:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (4:3 متر).


الأحد 15 ديسمبر والإثنين 16 ديسمبر 2024


- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


اعتبارًا من الثلاثاء 17 ديسمبر


انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجة على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.







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