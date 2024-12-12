ضبط 10 أطنان أرز وأسمدة مجهولة المصدر و 3000 علبة سجائر بحملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 10 طن أرز وأسمدة مجهولة المصدر و 3000 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز الزقازيق.

وتشكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية فى حضور عاطف مرقص ومحمد قوره والأستاذ حاتم راضى وأبوطالب صلاح الدين ومجدى فرج المفتشون بالمديرية، وذلك للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن لتجارة الأعلاف والحبوب لحيازته عدد 325 شيكارة أرز أبيض بدون فواتير تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسعر المستهلك ، بكمية قدرها 8 طن و 125 كيلو ، وكذا حيازته عدد 44 شيكارة كيماوي مدعم من قبل الدولة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بكمية قدرها 2 طن و 200 كيلو اسمدة مجهولة المصدر وتم تحرير المحضر اللازم.

وتحرير محضر ضد محل سوبر ماركت لتصرفه فى عدد 6 كراتين سجائر بما يعادل 3000 علبة سجائر لبيعهم بالسوق السوداء ، محضر ضد صاحب محل عطور لحيازته عدد 34 زجاجة عطور غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها .

وخلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية، تم تحرير (143) محضراً متنوعاً لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، مقسمة إلى ( 100) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و( 43 ) محضراً فى مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.