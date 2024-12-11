ضبط ربع مليون عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 250 ألفا و400 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالزقازيق.

وشُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية، بحضور محمد قورة وحاتم راضى أبو طالب صلاح الدين ومجدى فرج المفتشون بالمديرية، وذلك للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينه الزقازيق، للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية،

وأسفرت الحملة عن ضبط مخازن للسلع الغذائية تعمل بدون ترخيص بدائرة مركز الزقازيق، وبالتفتيش داخل المخازن تم ضبط عدد 1000 كرتونه تحتوى على أنواع مختلفة من الشيكولاتات والحلويات والبسكويت الساده والمغطى بالشيكولاته، كما تم التحفظ على 2966 كرتونة مواد غذائية بمختلف أنواعه، حيث بلغت اجمالى القطع التى تم التحفظ عليها 250 ألفا و400 قطعة، وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن لإدارته وتشغيله مخازن للسلع الغذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم إحتفاظه بالفواتير البيعيه الضريبيه.

ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير ( 148) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية، مقسمة إلى (104) محاضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص، و(44) محضرًا فى مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.