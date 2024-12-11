5 علاجات منزلية طبيعية لقرحة الفم

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تكون قرح الفم مزعجة للغاية، فهى تجعل الأكل والتحدث وحتى الابتسامة مؤلمة، وقد تظهر هذه القروح بسبب الإجهاد أو الإصابات البسيطة أو نتيجة تناول بعض الأطعمة، وبينما تلتئم عادةً من تلقاء نفسها فى غضون أسبوع أو أسبوعين، يمكن لبعض العلاجات الطبيعية تسريع عملية الشفاء وتخفيف الانزعاج، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي قد تساعدنا في شفاء قرح الفم



زيت القرنفل

لا يقتصر استخدام زيت القرنفل على علاج آلام الأسنان فقط، حيث يمكن لتأثيره المخدر أن يخفف مؤقتًا من الألم الناتج عن قرح الفم، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في منع العدوى، ويمكنك استخدامه من خلال تخفيفه ببضع قطرات من نوع أخر من الزيت ويُفضل زيت جوز الهند، وضع الخليط على القرحة باستخدام كرة قطنية أو إصبع نظيف، واتركه لبضع دقائق قبل شطف فمك.

جل الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه العلاجية للبشرة، لكن هل تعلم أنه فعال بنفس القدر فى علاج قرح الفم؟ حيث يمكن لخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات أن توفر راحة فورية وتسرع عملية التعافى، ويمكنك استخدامه من خلال قطع ورقة صبار طازجة واستخراج الجل منها ثم وضعه مباشرة على القرحة باستخدام قطعة قطن نظيفة، وكرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

خليط العسل والكركم

العسل هو عامل مضاد للبكتيريا طبيعي، وفي حين أن الكركم مليء بالكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، فهما معًا، يشكلان علاجًا قويًا لقرحة الفم، ويمكنك استخدامه عن طريق مزج ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الكركم لصنع عجينة، ثم وضعها على القرحة وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطف فمك بالماء الفاتر.

مسحوق جذر عرق السوس

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، تم استخدام جذر عرق السوس في الطب التقليدي، وذكرت دراسة نشرت في المجلة الإيرانية للعلوم الطبية أن "عرق السوس أظهر تأثيرات كبيرة في تقليل حجم القرح، وقد شوهدت نتائج مماثلة لتأثيرات عرق السوس المسكنة للألم"، حيث يخلق طبقة واقية فوق القرحة، مما يمنع التهيج ويعزز الشفاء.

ويمكنك استخدامه من خلال مزج ملعقة صغيرة من مسحوق جذر عرق السوس مع القليل من الماء لتكوين عجينة، ثم وضعها مباشرة على القرحة واتركها لمدة 10-15 دقيقة قبل الشطف، ويمكنك تكرار هذه التجربة مرتين في اليوم.