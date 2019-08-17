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7 أسباب مختلفة لظهور قرح الفم المستمرة

السبت، 17 أغسطس 2019 12:00 ص
7 أسباب مختلفة لظهور قرح الفم المستمرة تقرحات الفم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قرح الفم من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يعتقد البعض أن ظهور قرح الفم ناتج عن مشاكل فى الفم والأسنان أو التهابات اللثة، ولكن هناك أسباب أخرى لها علاقة بالجهاز الهضمى أو الحالة النفسية

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن أسباب ظهور قرح الفم باستمرار هى:

قرح الفم
قرح الفم

 

1:قد يكون ظهور القرح المستمر بسبب انخفاض مستوى المناعة فى الجسم مما يزيد من الالتهابات والقرح.

2:التغيرات الهرمونية فى الجسم تسبب ظهور القرح والالتهابات.

3:سوء التغذية يزيد من خطر الاصابة بقرح الفم والالتهابات.

4:تناول بعض الأطعمة يسبب التقرحات فى الفم وذلك نتيجة الحساسية من هذه الأطعمة ومنها"الفراولة، الشيكولاتة، القهوة".

5:التوتر والاجهاد الشديد والضغط العصبى والنفسى من الاسباب التى تزيد من خطر الاصابة بقرح الفم والالتهابات.

6: الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات وقرح شديدة فى الفم ومنها المسكنات والأدوية المضادة للالتهاب.

7:قد يكون قرح الفم المنتشرة بسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى ومنها الالتهابات ومرض كرون واضطرابات المعدة.

 

 


قرح الفم

تقرحات

التهابات

الفم

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