كل ما تريد معرفته عن قروح الفم

كتبت نهير عبد النبى

تعد تقرحات الفم من أكثر الحالات شيوعًا التى تصيب الفم، ويصاب معظم الناس بأعراض القرحة لأول مرة فى سن المراهقة أو الشباب، وتعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بقرح الفم من الرجال.

وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن قرح الفم وفقا لما ذكره موقع buzzrx.

س: ما آفة القروح؟

تقرحات الفم هى تقرحات صغيرة ضحلة فى الفم تظهر فى الغشاء المخاطى للفم (البطانة الداخلية)، ويمكن أن تتشكل على الخدين الداخليين والشفتين واللسان واللثة.

عادة ما تبدأ تقرحات على شكل تقرحات بالفم بيضاء أو صفراء مع حدود حمراء قليلاً، عادة ما تبدأ صغيرة عند نحو 1 مم لكن يمكن أن يصل حجمها إلى بوصة واحدة.

س: ما أنواع قرح الفم؟

- قروح الفم البسيطة أو الصغيرة.. وهى النوع الأكثر شيوعًا، حيث تمثل 85% من الحالات، ويمكن أن تتطور قروح الآفة البسيطة 3-4 مرات في السنة وعادة ما تلتئم في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

- تقرحات آفة معقدة أو كبيرة.. وهى أقل شيوعًا، الأشخاص الذين أصيبوا فى السابق بقرح آفة كبيرة هم أكثر عرضة للإصابة بها مرة أخرى.

- قروح الهربسي الشكل.. هذه ليست شائعة. تتطور عادة في الأفراد الأكبر سنا. ولى الرغم من الاسم ، فإن قرح الهربس لا تنتج عن عدوى فيروس الهربس وهي عبارة عن تقرحات آفة محددة تحدث في مجموعات من 10 إلى 100 يمكن أن تندمج لتشكل قرحة واحدة كبيرة في الفم ، تاركة وراءها ندبة بعد الشفاء.

ما الذي يسبب قرح الفم؟

يمكن أن تؤدي العديد من الأشياء إلى حدوث تقرحات آفة، بما فى ذلك الصدمة أو إصابة البطانة الداخلية للفم، والأطعمة شديدة الملوحة أو الحمضية، وأجهزة طب الأسنان مثل الأقواس أو أطقم الأسنان غير المناسبة، من المعروف أيضًا أن نقص التغذية في فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والزنك والحديد من أسباب القرحة. قد تتسبب بعض الأدوية مثل الإيبوبروفين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) في حدوث تقرحات آفة. الإجهاد العقلي هو أيضًا محفز معروف.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الجهاز المناعي مثل مرض بهجت والذئبة ومرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي والإيدز هم أكثر عرضة للإصابة بقرح آفة معقدة.

س: ما أهم الطرق لعلاج قرح الفم؟

- المسكنات الموضعية

- غسول للفم يحتوى على الكلورهيكسيدين أو بيروكسيد الهيدروجين أو ديكساميثازون

- المضادات الحيوية لعلاج التهاب الفم القلاعى

- مكملات الفيتامينات لعلاج نقص التغذية.

- كي أو حرق القرحة لتعقيمها وتقصير وقت الشفاء وتقليل الألم.

- علاج القرحة مع العلاج بالليزر لتخفيف آلام القرحة وتسريع الشفاء.