10.4 مليار جنيه حجم الإنشاءات الجديدة بمقر جامعة سوهاج الجديد.. تفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أجري الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال تطوير الموقع العام للكليات الجديد بالمقر الجديد، والذي يضم كليات الصيدلة، طب وجراحة الفم والاسنان، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى جانب مبني الاختبارات المركزية.

وأكد النعماني، أن الجهود المبذولة بالمقر الجديد وحجم الإنشاءات الجديدة الضخمة والتي تجاوزت تكلفتها 10 مليارات جنيه وبنية تحتية بتكلفة 400 مليون جنيه، تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للارتقاء بالجامعات الحكومية، وحرصها علي تقديم تعليم عالي الجودة وإتاحة فرص تعليمية متعددة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز مهارات الطلاب ويدعم التنمية المستدامة.

وخلال جولته، وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى بحسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجهاً الشكر لمهندسي المشروع على الجودة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مشيرا إلى أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.



أعمال الإنترلوك بالجامعة الجديدة



الإنتهاء من أجزاء كبيرة من الأرضيات



العمل على قدم وساق



إنشاءات جديدة بجامعة سوهاج



جامعة سوهاج الأهلية



رئيس الجامعة بموقع العمل



صرح جامعى جديد



كليات مصصمة بأعلى مستويات الجودة