قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعى يجرى 327 عملية جراحية خلال شهر

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعى أجرى على مدار شهر نوفمبر الماضي 327 عمليه جراحية، مثمناً جهود كافة الأطباء والجراحين بمستشفى سوهاج الجامعى واستمرار عملهم الدؤوب في القضاء على قوائم الانتظار، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإجراء العمليات الجراحية المعقدة بأعلى جودة لتخفيف المعاناة على المرضي غير القادرين.

ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجهود إدارة الجامعة بقيادة الدكتور حسان النعماني ودعمها المستمر لكلية الطب البشرى وللمستشفيات الجامعية وحرصها على المشاركة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التى تهدف لتحسين صحة الإنسان.

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم إجراء جميع الحالات بالمجان تحت إشراف نخبة من أساتذة جراحة العظام ، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضى تردد على استقبال القسم أكثر من 14 الف مريض، كما أجرى القسم أكثر من 8 ألف عملية جراحية ذات مهارة.

وأوضح الدكتور أحمد صالح رئيس قسم جراحة العظام أن الفريق الطبي بالقسم نجح خلال شهر نوفمبر في إجراء حوالي 327 عملية جراحية منهم 210 عملية جراحية كبري، و113 عملية جراحية متوسطه، إلى جانب 4 عمليات صغري.