اليوم السابع
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وزير الرى يلتقى رئيس الهيئة السعودية للمياه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:16 م
وزير الرى يلتقى رئيس الهيئة السعودية للمياه وزير الرى يلتقى رئيس الهيئة السعودية للمياه
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس عبد الله عبد الكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه، والدكتور أيمن بن سالم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .

وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار، والاستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية فى هذا المجال .

كما تم التباحث حول التعاون المشترك فى مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأغشية المستخدمة فى محطات التحلية بالاضافة الى التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال.

وخلال اللقاء تم مناقشة التعاون فى مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال ، بالاضافة للتعاون فى مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التى تم حصادها من خلال سدود الحماية .

 







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