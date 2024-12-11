وزير الرى: نسعى لرفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ميسكي برهاني المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لـ مكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض حيث تم مناقشة موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج "نُوَفِّي" .

وخلال الاجتماع أشار سويلم إلى التنسيقات السابقة للاعداد للمشروع والتى تتضمن تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه بالزمامات المستهدفة من المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية).

وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيراً لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، ومراعاة الجدوي الإقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث.