وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لوضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية، واليونسيف، بهدف متابعة خطة العمل التشاركية لوضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین وتطبيقها في مصر.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والمجالس القومية (للإعاقة، وحقوق الإنسان، والصحة النفسية، والأعلى لتنظيم الإعلام)، بالإضافة إلى مؤسسة الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الرعاية الصحية الأساسية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استهدف استكمال وضع خطة العمل للصحة النفسية للأطفال والمراهقين بالتعاون بين الوزارات والمنظمات الدولية في مصر، كأولوية في الأجندة الوطنية لتعزيز الصحة النفسیة والرفاه النفسي والاجتماعي خاصة لفئة الاطفال والشباب والمراهقين الأكثر أحتياجا لدعم الصحة النفسية ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية "، وتعزيز نظم المعلومات والتحول الرقمي والابتكار في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الاجتماع تضمن عرض من كافة الهيئات لماتم انجازه فى الفترة السابقة وعرض النتائج المتعلقة بالإطار القانوني للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي الخاص بالاطفال والمراهقين حيث قامت الامانة العامة للصحة النفسية بالتعاون مع اليونيسيف و بمشاركة الجهات المعنية بمراجعة كافة القوانين والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة.

ونوه «عبد الغفار»، إلى أن الاجتماع أسفرعنه عدة توصيات تضمنت عقد اجتماع فرعى لمناقشة التوصيات الخاصة بالتقرير القانونى، ووضع خطة عمل مع الجهات المعنية لمتابعة التعديلات التشريعية، والتأكد من مشاركة كافة الجهات المعنية فى تلك التعديلات التشريعية، كما أوصى بربط الخطوط الساخنة للهيئات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات المتخصصة لتعزيز الصحة النفسية والعمل على التسويق للخدمات الإلكترونية للوصول لمتلقي الخدمة بشكل فعال وسريع.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تعمل على تكثيف حملات التوعية، متضمنة رسائل عن الصحة النفسية، والتي يشارك فيها كافة الجهات والهيئات والوزرات المعنية، بتنفيذ الخطة الوطنية للصحة النفسية والتى تعتبر بمثابة مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوصول إلى نتائج واضحة.

فيما أوضحت الدكتورة «رشا خضر»، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن القطاع يولي التزاما واهتماما بالصحة النفسية لتحسين صحه الفرد والمجتمع، وان الاهتمام بالصحة النفسية يعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ولأنها ليست رفاهية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الفردية والجماعية، لذلك ندعو إلى تسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي وتعزيز الوعي به كحق أساسي لكل فرد.

وأضافت الدكتورة «رشا خضر»، أن قطاع الرعاية الأساسية يعمل علي تحسين جوده الخدمات المقدمة، حيث تم وضع خطة لرفع مهارة وكفاءة مقدمي الخدمة علي برنامج (MH Gap)، للكشف المبكر عن الحالات التي تحتاج الدعم النفسي والإحالة للحالات المستحقة.