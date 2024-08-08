الصحة: حملة من قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة على منشآت القليوبية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف المرور الميدانى على عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة القليوبية، برئاسة رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة وحضور رئيس الإدارة المركزية ومديرى العموم وفريق الإشراف المركزى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أى قصور فى مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عمل فريق المرورى الميدانى على منشآت الرعاية الأولية شمل التوجيه بحصر كافة الأجهزة المعطلة والعمل على إصلاحها بشكل فورى، وإعادة توزيع الاجهزة الغير مستغلة.

وأشار "عبدالغفار" إلى متابعة تفعيل العيادات التخصصية وخدمات الطوارئ ضمن أعمال منشآت مبادرة تطوير منشآت الرعاية الأولية، كما تم التشديد على العمل على رضاء المنتفعين والالتزام بالتسجيل الطبى السليم والتحقق من صحة البيانات المسجلة وجودتها لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الاسرة، أنه خلال المرور تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات من قبل فريق الاشراف للتسهيل على المواطنين والعمل على رضاء المنتفعين بصورة جيدة، كما تلاحظ وجود عجز فى القوة البشرية العاملة على ميكنة الملفات العائلية، وتم التوصية بتوفير فريقين إضافيين للعمل بالغرفة حيث تم اتخاذ الإجراءات نحو توفير القوى البشرية الإضافية أثناء المرور.

ولفتت الدكتورة رشا خضر، إلى عقد ورشة عمل بحضور السيد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومديرى الإدارات الفنية والإدارات الصحية لمناقشة أهم التحديات التى تواجه محافظة بمنشآت الرعاية الأولية، تم خلالها على التوجيه بضرورة التدريب على رأس العمل واتخاذ الإجراءات الفورية لتلافى الملاحظات أثناء المرور مع وضع الخطط التصحيحية وتحديد المسؤول ومدة التنفيذ، وتشغيل منشآت "حياة كريمة" فور استلامها لضمان تعظيم الاستفادة من منشآت مبادرة تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، والحفاظ على نظافة المنشآت والمظهر العام الجيد لها، بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإدارى وتفعيل كافة أجهزة البصمة مع الالتزام بالزى الرسمي.

وتابعت رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الاسرة، أنه أثناء ورشة العمل تم مناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بمنتفعات الصحة الانجابية، وتم التأكيد على التواصل مع المصانع لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلال العيادات المتنقلة للسيدات العاملات بالمصانع.