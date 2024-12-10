الصحة العالمية: مليون شخص نزحوا فى سوريا منذ التطورات الأخيرة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا فى سوريا منذ التطورات الأخيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

ويجرى رئيس الحكومة السورية المكلف من الفصائل المسلحة المهندس محمد البشير، الثلاثاء، مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد بعد اجتماعه مع أحمد الشرع رئيس ما تعرف "هيئة تحرير الشام"، وذلك استعدادا لتسلم مهامه رسميا فى العاصمة دمشق للتعاطى مع التحديات التى تواجه الدولة السورية التى تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمني.

وحرصت الفصائل المسلحة فى سوريا على تأمين البنوك والمؤسسات النفطية وبعض المنشآت الحكومية، والعمل على ملاحقة العناصر التى أثارت الفوضى بعد سقوط العاصمة دمشق خلال الساعات الماضية، ويستمر إغلاق المدارس والجامعات بسبب حالة عدم الاستقرار التى تجرى فى شوارع دمشق.