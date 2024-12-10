اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 07:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: مليون شخص نزحوا فى سوريا منذ التطورات الأخيرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 06:59 م
الصحة العالمية: مليون شخص نزحوا فى سوريا منذ التطورات الأخيرة سوريا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا فى سوريا منذ التطورات الأخيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

ويجرى رئيس الحكومة السورية المكلف من الفصائل المسلحة المهندس محمد البشير، الثلاثاء، مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد بعد اجتماعه مع أحمد الشرع رئيس ما تعرف "هيئة تحرير الشام"، وذلك استعدادا لتسلم مهامه رسميا فى العاصمة دمشق للتعاطى مع التحديات التى تواجه الدولة السورية التى تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمني.

وحرصت الفصائل المسلحة فى سوريا على تأمين البنوك والمؤسسات النفطية وبعض المنشآت الحكومية، والعمل على ملاحقة العناصر التى أثارت الفوضى بعد سقوط العاصمة دمشق خلال الساعات الماضية، ويستمر إغلاق المدارس والجامعات بسبب حالة عدم الاستقرار التى تجرى فى شوارع دمشق.

 

 







مشاركة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سوريا

هل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان

محمد البشير

محمد البشير سوريا

من هو محمد البشير

محمد البشير رئيس حكومة الانقاذ

سوريا لحظة بلحظة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة