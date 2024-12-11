مياه سوهاج تختتم برنامج "المبادئ الأولية فى السباكة" ضمن مبادرة بداية

سوهاج عمرو خلف

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات البرنامج التدريبى "المبادئ الاولية فى السباكة" لتدريب 50 رائدة ريفية يمثلون المراكز التى استهدفها المشروع فى اخميم والمراغة وجهينة وساقلتة لتدريبهم على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية بالمنزل وإجراء الصيانات الخفيفة بهدف منع اهدار المياه والحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة، وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية ومشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر الجارى تنفيذه بالتعاون بين سفارة المملكة الهولندية واتحاد البلديات الهولندية ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومحافظة سوهاج.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر.

تناول 4 محاور تتمثل فى المكون الأول تصميم وتنفيذ نموذج لمشاركة المواطنين والتواصل معهم لتعزيز الشفافية والمساءلة والمكون الثانى تحليل بيانات نظام الشكاوى المحلى الحالى وتصميم وتنفيذ نظام شكاوى سريع الاستجابة وتحديد اداة لقياس رضا العملاء والمكون الثالث تقديم المساعدة الفنية للشركة لضمان استدامة الاستثمارات وتخطيط ومتابعة عمليات التشغيل والصيانة والمكون الرابع تعزيز التعلم المتبادل من خلال التوأمة مع شركات المياه الهولنديين.

وأوضح المهندس أشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية أن التدريب الذى تم تنفيذه ياتى ضمن خطط العمل الخاصة بآلية البطاقة التشاركية لتقييم وتحسين الخدمات ضمن أنشطة المكون الاول للمشروع وأنه فى ختام التدريب تم تسليم المشاركات شنطة سباكة لتنفيذ أعمال السباكة الاولية بالمنزل.

وأشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الراى أنه على هامش البرنامج التدريبى تم توعية الرائدات الريفيات المشاركات بالبرنامج التدريبى بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المنفذة فى اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وكذلك اهمية تجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى ونشر ثقافة الوعى المائى وترشيد استهلاك المياه لان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معًا.