اليوم السابع
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لمدة 6 ساعات انقطاع خدمات مياه الشرب فى مدينة دمياط اليوم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:29 م
لمدة 6 ساعات انقطاع خدمات مياه الشرب فى مدينة دمياط اليوم انقطاع المياه
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل خدمات مياه الشرب عن مدينة دمياط وضواحيها اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، لمدة 6 ساعات تبدأ فى تمام العاشرة مساء وحتى الرابعة فجر يوم الغد.

 

وتضمن البيان تحديد المناطق المتأثرة يفضل خدمات مياه الشرب والتي جاءت لتشمل مدينة دمياط وضواحيها، وذلك لإجراء بعض الإصلاحات في خطوط المياه الرئيسية.

 

واوضحت شركة مياه الشرب في دمياط ضرورة توفير المواطنين احتياجاتهم من المياه خلال فترة فصل الخدمة، كما أعلنت الشركة أيضا توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثر بفضل الخدمات خلال الفترة المقررة.

 

وأوضح بيان الشركة أيضا تخصيص الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، وكذلك استقبال طلبات سيارات المياه.







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الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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