اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:24 م
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بأحد مراكز المنيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:12 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بأحد مراكز المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 2 آخرين، فى حادث سير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرفات النيابة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق قرية العور دائرة مركز غرب، إثر تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نصف نقل تحمل لوحات "1247 ن . و . س"، مع تروسيكل نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة شخصين آخرين تم نقلهم إلى مستشفي سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق.







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