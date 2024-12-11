اليوم السابع
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مصرع شاب بحادث تصادم بشبين القناطر.. وأسرته: متزوج من 20 يوما

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:48 م
مصرع شاب بحادث تصادم بشبين القناطر.. وأسرته: متزوج من 20 يوما جثه
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شاب مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص بطريق كفر الدير – شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث .

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميكروباص بطريق كفر الدير- شبين القناطر في محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "عمرو ا ح"، 21 سنة، وتم نقله للمستشفى، وكشفت أسرة الفقيد أنه متزوج منذ 20 يوما فقط وأنه وحيد والديه وله 4 بنات أشقاء .

وشيع أهالي قرية كفر الدير التابعة لمدينة شبين القناطر جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

وتحولت صفحات قرية كفر الدير وطوخ في القليوبية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء للمتوفى ووصفوه بأنه عريس الجنة .

 







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