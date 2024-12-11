محافظة البحيرة تحتفل اليوم بالمخرج العالمى شادى عبد السلام

البحيرة -ناصر جودة

تحتفل محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، بسيرة الفنان العالمى شادى عبد السلام مخرج فيلم المومياء وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها، بالتعاون مع منطقة آثار البحيرة.

تستضيف مكتبة دمنهور العامة الكاتب الصحفى محمود دوير للحديث عن حياة ومسيرة المخرج شادى عبد السلام، يلى ذلك عرض أفلام "الفلاح الفصيح" و"جيوش الشمس" وحديث شيّق عن "الجيش فى مصر القديمة" والأسرة فى مصر القديمة".

يشارك فى الاحتفالية دكتورعلاء رجب النحاس مدير منطقة آثار البحيرة للحديث عن محافظة البحيرة كمفتاح للحضارة المصرية بالاضافة إلى حضور المختصين فى ذلك المجال لمناقشة الأفلام المعروضة.

كما تنظم المكتبة بفرع الدلنجات عروضًا سينيمائية لفيلم "جيوش الشمس" يليه مناقشة للفيلم وحديث عن "الجيش فى مصر القديمة" تقدمه شريهان سعيد محمد.

بالإضافة إلى عرض فيلم "الفلاح الفصيح" بفرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، تناقشه رضوى الفرماوى، يليه حديث عن "الجيش فى مصر القديمة" والأهمية الأثرية لمدينة كفر الدوار" تقديم سارة عبد الحكيم ومحمد خميس أبو العطا.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم المومياء للمخرج شادى عبد السلام هو الفيلم الذى تحول إلى واحد من أهم أفلام السينما المصرية على اﻹطلاق وحصل بفضله مخرجة الراحل على العديد من الجوائز العالمية وتفرد بمستوى الرؤية البصرية على جانب العناصر الأخري.

بينما يتناول فيلم جيوش الشمس قصة العبور وحرب أكتوبر 73، أما عن فيلم الفلاح الفصيح وهو فيلم قصير استوحى فكرته من بردية فرعونية عمرها أربعة آلاف سنة، تتناول قصة قصيرة عن موضوع حكمة الفلاح المصرى القديم.