مبعوث الأمم المتحدة يدعو إلى عملية انتقالية فى سوريا لتجنب حرب أهلية جديدة

إبراهيم حسان

دعا مبعوث الأمم المتحدة، إلى عملية انتقالية في سوريا لتجنب حرب أهلية جديدة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الانتقالية تسعى لإعادة العاملين في سوريا إلى وظائفهم.

وأضاف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للقاهرة الإخبارية: نواجه صعوبات في تسلم شاحنات إغاثة جوية جراء القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المطارات السورية، لافتا إلى أن المطارات تعطلت عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين مما أعاق العمليات الإنسانية.

وتابع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا: "المعارك لا تزال دائرة في مناطق الشمال الشرقي بسوريا، لكن صارت الحركة أسهل وآمنة في مناطق الحكومة الجديدة بسوريا".

وأكمل: " هناك أكثر من 17 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات، وهناك 7 ملايين سوري خارج البلاد ونعمل على عودتهم مرة أخرى".