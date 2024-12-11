لوادر ترفع ركام عقار العباسية لمرور السيارات بالمكان.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تقوم لوادر تابعة لمحافظة القاهرة بعمليات رفع لركام العقار المنهار فى منطقة العباسية لفتح الطرق المؤدية لمكان العقار لتسهيل عمليات مرور السيارات، مع إجراء عمليات فحص للعقارات المجاورة لموقع العقار

وبلغت الحصيلة النهائية لعقار العباسية المنهار بعد استخراج أخر جثة من رجال الحماية المدنية 8 متوفين و3 مصابين والمتوفين هم عمر محمود أحمد دكرورى، محمد بهاء الدين محمد، وليد سليمان عصر، وأحمد سليمان عصر، وأحمد محمد وجثتين يتم بياناتهم والمصابين طارق حسام محمد، 34 سنة، ومحمد عثمان محمد، ومحمد المغربى، وتم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وكان 7 أشخاص لقو مصرعهم أسفل أنقاض عقار العباسية المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وقامت قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار، وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حى الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة لإجراء البحث عن المفقودين جراء الحادث.