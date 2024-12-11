اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى فى سوريا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:01 ص
قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى فى سوريا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى الجنرال مايكل كوريلا
وكالات

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أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" اليوم الأربعاء، بأن الجنرال مايكل كوريلا أجرى زيارة إلى القواعد العسكرية في سوريا والعراق والتقى بالجنود الأمريكيين فيها.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "زار الجنرال كوريلا الجنود والقادة الأمريكيين وكذلك شركاء التحالف قوات سوريا الديمقراطية في عدة قواعد في سوريا".

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، بعد ذلك زار كوريلا بغداد حيث التقى بالقيادة العراقية وقيادة القوات المشتركة.

وجاءت زيارة كوريلا عقب سيطرة المعارضة السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على الحكم في الجمهورية العربية السورية في 8 ديسمبر الجاري، وأعلنوا على الهواء عبر التلفزيون الرسمي في دمشق أنهم سيطروا على البلاد وأسقطوا حكومة بشار الأسد.

هذا وأعلن جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال فاينر: "هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة"، مؤكدا أن "القوات الأمريكية موجودة هناك الآن منذ ما يربو على عقد من الزمان أو أكثر لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ما زلنا ملتزمين بهذه المهمة".

وترى واشنطن الآن في وجودها العسكري وسيلة للتحوط خشية مزيد من عدم الاستقرار، حتى مع عدم اتضاح الرؤية بشأن الطريقة التي سينظر بها حكام سوريا الجدد إلى الوجود الأمريكي. ولا تزال واشنطن تصنف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وهي لها دور قيادي بين قوات المعارضة السورية.

 







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