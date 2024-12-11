فلسطين ترحب بإعلان ايرلندا التدخل فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان أيرلندا التدخل فى القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.



وأكدت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يعبر عن التزام أيرلندا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.



ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة فى الإجراءات أمام المحكمة، "إذ أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب، هى مسؤوليات يجب أن نتحملها معا لصالح الإنسانية والقانون".