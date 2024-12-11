اليوم السابع
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ضبط سائق استولى على مجوهرات سيدة بتهديد السلاح

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:05 ص
ضبط سائق استولى على مجوهرات سيدة بتهديد السلاح متهم- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط سائق بدمياط لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام سائق سيارة "أجرة" بتهديدها بسلاح أبيض والتعدى عليها والإستيلاء منها على (مبلغ مالى – مصوغات ذهبية – هاتف محمول).


بإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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