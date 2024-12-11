"شباب كفر الشيخ" تنظم عددا من الفعاليات بمراكز الشباب

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عددا من الفعاليات منها، ندوة عن "المواطنة والتنشئة السياسية" بمركز شباب خاطر بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 60 عضو من أعضاء من برلمان طلائع كفر الشيخ.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاء جديد من الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بالمركز الثقافي بسيدي سالم، بمشاركة 50 عضو من أعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب والشيوخ وأعضاء مراكز الشباب بسيدى سالم،

إستقبل المشروع القومي للأفراد من ذوي الهمم بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة لمتابعة فاعليات المشروع، بمركزي كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة لكل مركز.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ندوة المواطنة والتنشئة السياسية، تطرقت لتعريف التنشئة السياسية كعملية تفاعلية يتم من خلالها اكتساب قيم وثقافة المجتمع المستمدة من التجارب والخبرات التي تحدث منذ مرحلة الطفولة وتستمر بلا توقف لتنتقل من جيل لآخر، ومعها تتشكل شخصية الفرد ويكتسب لغته وسلوكه وثقافته وتسهم فى اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاستيعاب واقع المجتمع وأهدافه وقيمه وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم برامجه التدريبية بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، ألعاب القوى، و رمى الجُلة والرمح ورفع الأثقال، بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين فى إطار دعم القيادة السياسية لملف ذوى القدرات الخاصة ووضعه في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الحملة القومية تهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى أكبر عدد من شباب مصر وخلق جيل واعي مشارك بإيجابية في صنع القرار والتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب بالمشاركة في الحياة العامة والتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية لتوفير مناخ ديمقراطي سليم، الحملة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.