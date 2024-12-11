مبادرة بداية.. تدريب شباب وفتيات من مركز إدفو بأسوان على المشروعات الصغيرة

أسوان- صلاح المسن

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فعاليات تدريبية، في مجال المشروعات الصغيرة علي هامش مبادرة بداية جديدة، استفاد منها حوالى 35 شابا وفتاة بمركز إدفو، واستقبل مركز شباب إدفو الدورة التدريبية الشاملة لتنمية الشباب في إطار مبادرة الرئيس السيسي في خطوة جديدة نحو تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، ونفذت إدارة التعليم المدني والبرلمان بمحافظة أسوان، بالتعاون مع وزارة الشباب، خامس مشروعات الخطة المحلية لعام 2024/2025، وقد أقيمت دورة تدريبية مكثفة بمركز شباب مدينة إدفو خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2024.

واستهدفت الدورة 35 شابًا وشابة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتضمنت الدورة محاور متنوعة حول الاقتصاد المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم خبراء متخصصون شرحًا وافيًا حول الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، وقد حظيت الدورة برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وإشراف من الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.