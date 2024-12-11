سعر اللحوم اليوم الأربعاء 11-12-2024 بمنافذ وزارة التموين 285 جنيها للكيلو

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 285 جنيها للكيلو، بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في التوسع في فروع أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة جميع السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%، كما توفر السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين.