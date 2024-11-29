وزارة التموين تطرح اللحوم الطازجة بسعر 275 جنيها بسوق اليوم الواحد بإمبابة

كتب مدحت وهبة ـ مرام محمد

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية وطرحها بسعر الكيلو 275 جنيها فقط بسوق اليوم الواحد بإمبابة، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوزارة، كافة منتجات السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30.%

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل سعيد محافظ الجيزة صباح اليوم النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بعد ناج تجربة وزارة التموين فى إطلاق سوق اليوم الواحد فى العديد من المحافظات، والتى تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التى تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بفروع أسواق اليوم الواحد ومنافذ المجمعات الاستهلاكية فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة المنتجات بعد نجاح الوزارة فى تعزيز المخزون من جميع السلع فى المتوسط لأكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث توفر الشركة القابضة جميع السلع بأسعار مخفضة

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة سوق اليوم الواحد جزء من الجهود الحكومية التى تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة فى عملية توريد السلع، ما يساهم فى تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية. وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل سعيد محافظ الجيزة قد افتتح النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتى تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التى تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.



سعر اللحوم



لحوم



متابعة أسعار سوق اليوم الواحد



وزير التموين فى سوق اليوم الواحد



وزير التموين ومحافظ الجيزة يتابعان أسعار البيض



وزير التموين ومحافظ الجيزة يتابعان السوق



وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد