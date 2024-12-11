جامعة العريش تستضيف معرض منتجات الأسر والشابات السيناوية

شمال سيناء - محمد حسين

استضافت جامعة العريش معرضًا لمنتجات الأسر والشابات السيناوية، بتنظيم من المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، برئاسة إحسان داود مقرر المجلس بالمحافظة. جاء هذا الحدث في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى دعم المرأة السيناوية وتعزيز دورها في المجتمع.

شهد المعرض، الذي افتتحه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، مشاركة واسعة من النساء والفتيات السيناويات، حيث تم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والإبداعية، مثل الملابس المطرزة بالطراز البدوي، المشغولات الجلدية، والحرف التقليدية التي تعكس التراث السيناوي.

وفي كلمته، أكد الدكتور حسن الدمرداش على أهمية هذا الحدث في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز اندماجها في سوق العمل من خلال تسويق منتجاتها والتعريف بها. وأضاف قائلاً: “إن جامعة العريش تفتح ذراعيها لكل منتج مبتكر يعمل على أرض سيناء بإخلاص ومحبة لوطنه، وستظل الجامعة دائمًا بيت خبرة وراعيًا لكل أبناء سيناء الحبيبة.”

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المعرض يبرز الدور المجتمعي الفعال للمرأة السيناوية وقدرتها على التميز والابتكار، مؤكدًا دعم الجامعة المتواصل لكل المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية على أرض سيناء.

من جهتها، أعربت إحسان داود عن تقديرها لدور جامعة العريش في دعم المرأة السيناوية، مشيدة بالتعاون المثمر الذي يعكس الحرص على تعزيز التنمية المستدامة في سيناء. وأضافت قائلة: “المعرض هو منصة لتمكين المرأة اقتصاديًا وإبراز قدراتها الإبداعية، ويعكس التزام المجلس القومي للمرأة بمساندة كل الجهود الرامية إلى رفع شأن المرأة السيناوية ودعمها في بناء مستقبل أفضل.

وفي ختام المعرض، وجه الدكتور الدمرداش شكره إلى المجلس القومي للمرأة والقائمين على هذا الحدث، مشيدًا بالجهود المبذولة لتمكين المرأة السيناوية ودعمها في مختلف المجالات.