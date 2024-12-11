جامعة أسوان تواصل فعاليات مبادرة "بداية" بالتعاون مع الأزهر

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل جامعة أسوان، أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وشملت سلسلة من الندوات الدينية بالتعاون مع منطقة الوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف بأسوان.

وتستمر هذه الفعاليات لمدة خمسة أيام بحضور الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح السيد، مدير عام منطقة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان، إلى جانب عدد من الوعاظ وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن هذه الندوات تهدف إلى نشر القيم الإسلامية وتعزيز الانتماء الوطني بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وبدأت الندوات في كلية الخدمة الاجتماعية، ثم انتقلت إلى كلية الزراعة في الحرم الجامعي بصحاري، قبل أن تنتقل إلى الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة لاستكمال البرنامج ثم كلية التجارة والهندسة في أبوالريش.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن الندوات تناولت مواضيع متنوعة تتعلق ببناء الإنسان، مثل "أسس ودعائم بناء المجتمع في القرآن الكريم والسنة النبوية"، والتي تركز على أهمية دور الإنسان في بناء مجتمع صالح، بعيدًا عن الكراهية والزيف، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى نشر مفاهيم الإسلام الحنيف في العلاقات بين أفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل علي ترجمة أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال التشابك مع المؤسسات التعليمية والتربوية والدعوية مثل الأزهر الشريف لتحقيق رؤية القطاع في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور صلاح السيد، مدير عام منطقة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان، إلى أن سلسلة الندوات الدينية التي يحاضر بها نخبة من علماء ووعاظ الأزهر الشريف تهدف إلي نشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والتي ترسخ قيم وأخلاق حسن التعامل والتعايش السلمي بين فئات المجتمع وتنفيذا للرسالة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.