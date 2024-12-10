جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون لتطوير مركز ذوى الإعاقة

أسوان - عبد الله صلاح

قال الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالطلاب ذوى الإعاقة، تم تدشين مشروع إنشاء وتطوير مراكز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة فى الجامعات الحكومية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفيذ منظمة "أمديست".

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين 7 جامعات مصرية، وهي جامعة أسوان، جامعة بنها، جامعة المنيا، جامعة بورسعيد، جامعة كفر الشيخ، جامعة المنوفية، وجامعة مطروح.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أمديست)، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور؛ بهدف تعزيز حقوق الطلاب ذوي الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع الجامعى.

وأكد رئيس جامعة أسوان، أن المشروع يتضمن إنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والعمل علي تطوير هذه المراكز. ويهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تساهم في تيسير حياة الطلاب من ذوي الإعاقة، مثل إتاحة مواقع الإنترنت بلغة الإشارة، وتوفير أدوات التحكم في النصوص، بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية، ما يساهم في دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع الجامعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية الخاصة بذوي الهمم.