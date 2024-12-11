توفير 10 فرص عمل وحل المشاكل.. أبرز مشاهد لقاء المواطنين بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها، كما وفر 10 فرص عمل بالقطاع الخاص، وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك في خطوة تؤكد حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وتمكن المحافظ من تقديم الدعم اللازم لمواطن تم فصله من عمله بهيئة النقل العام نتيجة انقطاعه عن العمل وذلك نظرا لظروفه الصحية، وعلي الفور وجه المحافظ بعمل مذكرة لمخاطبة رئيس هيئة النقل العام، لدراسه حالة الشاكي في إمكانية رجوعه إلي العمل مرة أخري، كما وجه بتوفير سكن لمواطن لديه نسبة إعاقة 5% بمدينة قها، كما وفر كرسي متحرك كهربائي بالمشاركة مع المجتمع المدني لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص المحافظ، على توفير فرص عمل لعدد من الشباب، حيث تم توفير أكثر من 10 فرص عمل مناسبة لمواطنين لديهم نسبة إعاقة 5%، بعدد من الشركات الخاصة بالمحافظة، مع مراعاة طبيعة إعاقته وقدراته، مما يؤكد إيمان المحافظة بأهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

بالإضافة إلي توفير فرصة عمل لفتاة خريجة حديثاً بنسبة إعاقة 5%، في إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها، مما يساهم في تخفيف العبء عنها ومساعدتها على بدء حياتها العملية.

ولم تغب عن اهتمام المحافظ القضايا الخدمية التي تهم المواطنين، حيث وجه الإدارة الهندسية بالمحافظة بفحص طلب إعادة ترميم سور محاط بمنزل داخل الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالدير موجها بسرعة استخراج رخصة ترميم للسور.

وأكد محافظ القليوبية، أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي، وأنها تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، ومحمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وإيمان السيد وكيل وزارة العمل، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني.



الاستماع لمشاكل المواطنين



الاستماع لمطالب ذوى الهمم



حل مشاكل ذوى الهمم



خلال استقبال المواطنين