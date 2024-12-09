ميناء دمياط يشهد تصدير 31551 طن بضائع عامة وتداول 18 سفينة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31551 طن تشمل : 15009 طن يوريا و 2250 مولاس و 2000 طن علف بنجر و 6283 طن رمل زجاجى و 1200 طن اسمنت معبأ و 2701 طن كلينكر و 2108 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41743 طن تشمل : 7045 طن ذرة و 6950 طن قمح و 13029 طن خردة و 10266 طن حديد و 2546 طن فول صويا و 1034 طن خشب زان و 355 طن كسب عباد و 1720 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 518 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 571 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1542 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 36280 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 162645 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2610 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5639 حركة .