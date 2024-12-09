اليوم السابع
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ميناء دمياط يشهد تصدير 31551 طن بضائع عامة وتداول 18 سفينة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:57 م
ميناء دمياط يشهد تصدير 31551 طن بضائع عامة وتداول 18 سفينة ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31551 طن تشمل : 15009 طن يوريا و 2250 مولاس و 2000 طن علف بنجر و 6283 طن رمل زجاجى و 1200 طن اسمنت معبأ و 2701 طن كلينكر و 2108 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41743 طن تشمل : 7045 طن ذرة و 6950 طن قمح و 13029 طن خردة و 10266 طن حديد و 2546 طن فول صويا و 1034 طن خشب زان و 355 طن كسب عباد و 1720 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 518 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 571 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1542 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 36280 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 162645 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2610 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5639 حركة .







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