المشدد 6 سنوات لفكهانى وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ر.ص.ع " 27 فكهانى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 27 بلاستيكية لفافة من الشابو وجوهر الميثامفيتامين ،وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

