إحالة أوراق سيدة متهمة بقتل طفلة وحرقها بسوهاج إلى المفتى

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهمة "س.م.م" 56 عام ربة إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، كما قررت تأجيل الحكم على المتهمة الثانية""ا.ر.ج" ابنة المتهمة الأولى إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير، بعد اتهامهما بقتل الطفلة المجنى عليها "ز.ط.م" 6 سنوات وإحراق جثتها في الفرن البلدي لسرقة قرطها الذهبي بمدينة طهطا.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو 2023، عندما تلقى مأمور قسم شرطة طهطا بلاغًا من قاسم محمود، 36 عامًا، سائق توك توك، باختفاء ابنته "زمزم"، 6 أعوام، أثناء لهوها أمام المنزل بمنطقة القيسارية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" س. م. م. ح" ونجلتها "أ. ر. ج. ه" و تقيمان بذات المنطقة وبتضيق الخناق عليهما اعترفتا بارتكابهن الواقعة، حيث أن الطفلة كانت تقوم باللهو بالشارع والاختباء داخل منزل المتهمتين تم نهرها أكثر من مرة، إلا انها استمرت فى عملية اللعب والاختباء، فقامت الأولى بدفعها مما نتج عنه سقوطها على الأرض وقامت بالتعدى عليها باستخدام آلة حاده على رأسها وسرقة قرطها الذهبى، وعقب ذلك قامت بمساعدة نجلتها لنقلها لأعلى سطح المنزل وحاولت إشعال النيران بها فى الفرن البلدى والتخلص منها وأثناء ذلك خشين أن يفتضح أمرهن جراء ظهور الرائحة وانبعاثات الدخان فقررن التخلص من الطفلة وقامتا بوضعها داخل جوال وتم إلقاء الجوال بترعة نجع حمادى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمتين وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.