اليوم السابع
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إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:49 م
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة
كتب مدحت وهبة

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بطاقة الخدمات المتكاملة تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ويتم إعطاؤها لكل شخص ينطبق عليه مفهوم الإعاقة وفقا للمادة الثانية من القانون، وتعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة وتعامل هؤلاء الأشخاص مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تجديد إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة " الإعاقات المستحقة والإعاقات الحركية الإعاقات البصرية والاعاقات السمعية والاعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد والقزامة وأمراض الدم ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير لـوزارة التضامن الاجتماعي استخراج نحو مليون 200 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة  وأن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة، ومن المقرر تسليم 9405 بطاقة نهاية الشهر وبالتالي لن يكون هناك أية قوائم انتظار.







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وزارة التضامن

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط بطاقة الخدمات المتكاملة

حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة



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