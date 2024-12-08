وزارة الصحة: زيادة لجان استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لـ494 لجنة طبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية والتى وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك فى إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال فى طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الرسمى للوزارة ، موضحا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعى، الرقم القومى، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان)، ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبى، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار زيدان إلى أن حالات الإعاقة يتم توجيهها إلى الجهات واللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

يذكر أن طلبات المواطنين يتم تحويلها إلى وزارة التضامن الاجتماعى بعد انتهاء الإجراءات الطبية المطلوبة، لتقوم بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ونؤكد حرص وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى والجهات المعنية على تسهيل حصول ذوى الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة وإتاحة التسجيل على الوقع الرسمى للوزارة http://pod.mohp.gov.eg/ .