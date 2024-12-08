اليوم السابع
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استخراج مليون و200 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:45 م
استخراج مليون و200 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة بطاقة الخدمات المتكاملة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لـ وزارة التضامن الاجتماعي استخراج نحو مليون 200 ألف بطاقة خدمات متكاملة، للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وأن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة، ومن المقرر تسليم 9405 بطاقة نهاية الشهر وبالتالى لن يكون هناك أية قوائم انتظار.

وبالنسبة لمنظومة الصحة فإن التشغيل الفعلى لمنظومة الكشف الطبي بدأ في 14 يناير 2022 وأن عدد اللجان الطبية 140 لجنة طبيعة عامة، وتم الاتفاق بين وزارة التضامن ووزارة الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، حتى لا يرهق المواطن ذو الإعاقة على أكثر من جهة، كما أن عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهم يبلغ نحو 2 مليون و340 ألف مواطن ومواطنة، فضلا عن عدد 894 ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وعدد حالات الانتظار لتوقيع الكشف الطبى حوالى 30 ألف.







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وزارة التضامن

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة

شروط كارت الخدمات المتكاملة

حقوق ذوى الاحتجاجات الخاصة

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة



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