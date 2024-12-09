أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 9-12-2024 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الطماطم 8 جنيهات.
البصل 15 جنيها.
- البطاطس بـ13 جنيها .
- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
- الخيار بـ20 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
-الباذنجان العروس 14 جنيها .
- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 35 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-
الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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