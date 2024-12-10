ينظم مستويات السكر ويمنع تكوين الحصوات.. 5 فوائد لتناول هذا المشروب

كتبت مروة هريدى

يعتبر الشعير أحد الحبوب المعروفة بفوائدها الصحية، حيث تحتوى حبوب الشعير على نسبة أعلى من الألياف الغذائية (مثل بيتا جلوكان) والتوكول مقارنة بالحبوب الأخرى مثل القمح والأرز والذرة، وقد ثبت أن هذه المركبات يمكن أن تمنع مرض السكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ويعد شرب الشعير طريقة شائعة لتناوله، ومنذ عدة سنوات معروف عن ماء الشعير، بأنه عنصرًا أساسيًا فى وجباتنا بسبب فوائده الصحية العديدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أو إنديا".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية مذهلة لتناول ماء الشعير بانتظام

يساعد فى إنقاص الوزن

بالنسبة للأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن فإن ماء الشعير يعتبر مشروبًا رائعًا، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومحتوى منخفض من السعرات الحرارية، فإننا نشعر بالشبع لفترة أطول ونكون أقل عرضة للإفراط في تناول الأطعمة الضارة، ومن أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، تساعد الألياف في الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويمكن لماء الشعير أيضًا تسريع عملية التمثيل الغذائي لدينا، ما يزيد من فعالية حرق السعرات الحرارية، وتساعد خصائص إزالة السموم من ماء الشعير في التخلص من الشوائب التي قد تعيق محاولاتنا لفقدان الوزن، لذلك، قد تكون إضافة ماء الشعير إلى نظامنا الغذائي طريقة حكيمة وصحية لفقدان الوزن الزائد.

يخفض مستويات الكوليسترول

قد تتغير مستويات الكوليسترول لديك إذا شربت ماء الشعير، حيث تساعد التوكولات الموجودة فى الشعير على تقليل نسبة الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب، حيث يمكن أن يتراكم الكوليسترول السيئ المعروف باسم LDL بمرور الوقت في جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انسدادات تحد من تدفق الدم، ونتيجة لذلك، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الشعير على التخلص من الجذور الحرة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يفرضه التعرض للتلوث على قلبك، لأسباب صحية للقلب، اشرب ماء الشعير.

يُنظم مستويات السكر في الدم

تم إجراء دراسات حول قدرة ماء الشعير على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومن فوائد شرب ماء الشعير غير المحلى أنه يمكن أن يساعدك فى إدارة ارتفاع سكر الدم، وقد تكون قدرة ماء الشعير على خفض مستويات سكر الدم بعد الوجبات ذات أهمية خاصة لمرضى السكر، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الشعير في تحسين نتائج مرض السكر.

يساعد في توازن البكتيريا المعوية

تعتمد صحة الإنسان بشكل كبير على توازن البكتيريا المعوية الطبيعية، ووفقًا لبحث أجرته المعاهد الوطنية للصحة، فإن تناول الأطعمة المصنوعة من الشعير يقلل من كمية البكتيريا المعوية Bacterioides وهذا يضمن هضمًا أفضل ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

مفيد لصحة الكلى

بالإضافة إلى تعزيز وظائف الكلى، يمكن استخدام ماء الشعير لعلاج أو منع حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، ووفقًا لدراسة أجرتها مجلة منوفيا لعلوم الأغذية والألبان، فإن الشعير هو أفضل حبوب لتقليل الدهون الثلاثية وتحسين البروتين الدهني منخفض الكثافة وزيادة نشاط الكرياتينين واليوريا، كما تساعد خصائصه المدرة للبول الجسم على البقاء رطبًا عن طريق التخلص من الماء الزائد من أنظمتنا.، لذلك فهو مشروب رائع لتنقية الدم وإزالة سموم من الكبد، وتساعد خصائص ماء الشعير المضادة للأكسدة في تعزيز دفاعات الجسم ضد الجذور الحرة، وبالتالي تجنب عدد من الأمراض.