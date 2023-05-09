اعرف فوائد ماء الشعير في الصيف.. من صحة الكلى إلى إنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

ماء الشعير هو مشروب منعش وصحي يتم تحضيره عن طريق غليان حبوب الشعير في الماء حتى يصبح السائل كثيفًا ودسمًا، غني بالألياف والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ، مما يجعله مقويًا ممتازًا للجهاز الهضمي وعلاجًا طبيعيًا للإمساك، يُعرف ماء الشعير بخصائص التبريد التي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والوقاية من الاضطرابات الناجمة عن الحرارة خلال أشهر الصيف، ماء الشعير مشروب متعدد الاستخدامات يقدم العديد من الفوائد الصحية ويمكن دمجه بسهولة في أي نظام غذائي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

فوائد شرب ماء الشعير في الصيف



1. صحة الجهاز الهضمي



ماء الشعير مقوي ممتاز للجهاز الهضمي، إنه ينظم عادات الأمعاء ويحسن الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف، يستخدم كعلاج للإمساك بسبب محتواه العالي من الألياف ، يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الشعير على تحسين وتنظيم حركات الأمعاء.

2. خصائص التبريد



ماء الشعير يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم الأساسية خلال الصيف ويمنع الاضطرابات الناجمة عن الحرارة. من خلال توفير الماء للجسم ، يساعد ماء الشعير في الحفاظ على توازن الكهارل ومنع الجفاف.

3. جيد للكلى



يحسن ماء الشعير وظائف الكلى ويمكن استخدامه لمنع أو علاج التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى، خصائصه المدرة للبول تطرد الماء الزائد من نظامنا ، مما يوفر ترطيبًا ممتازًا للجسم، إنه مشروب ممتاز للتخلص من السموم للكبد وتنقية الدم، تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لماء الشعير على محاربة الجذور الحرة في أجسامنا ، وبالتالي منع الأمراض المختلفة.

4. فقدان الوزن



ماء الشعير عامل ممتاز لفقدان الوزن، يساعد الشعير على منع امتصاص LDL والدهون الثلاثية ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

5. يدير ضغط الدم



ماء الشعير يساعد على طرد المياه الزائدة من نظامنا ، فيمكن استخدامه للحفاظ على حجم الدم ، وبالتالي المساعدة في ارتفاع ضغط الدم، يعد خيارًا رائعًا إذا كان ضغط الدم مرتبطًا بضعف الترشيح من الكلى أو تناول الكثير من الملح.

6. إدارة مرض السكري



ترتبط ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان الموجودة في ماء الشعير بجزيئات الجلوكوز في الجهاز الهضمي وتبطئ امتصاص السكر، هذا يساعد على إدارة ارتفاع السكر وعلاج مرض السكري. مؤشره المنخفض لنسبة السكر في الدم (GI) يجعله بديلاً جيدًا للحبوب صحيًا وصديقًا لمرضى السكري.

كيف تصنع ماء الشعير؟



اشطف حبوب الشعير جيدًا ونقعها في الماء طوال الليل، في اليوم التالي ، اغلي الشعير في الماء لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح الماء كثيفًا ودسمًا، يصفى المزيج ويضاف عصير الليمون أو النعناع للنكهة، يمكنك أيضًا إضافة العسل ، أفضل وقت لاستهلاك ماء الشعير هو في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة.