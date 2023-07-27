يساعد فى علاج عدوى المسالك البولية.. اعرف فوائد الشعير

فوائد تناول الشعير

الشعير يحتوي علي بعض العناصر الغذائية المهمة، ومنها البروتين، والدهون والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والحديد والمنجنيز، والمغنسيوم، وحمض الفوليك والنحاس، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من قيمة غذائية رائعة يحصل عليها الجسم عند تناولك له.