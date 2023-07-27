يساعد فى علاج عدوى المسالك البولية.. اعرف فوائد الشعير

الشعير من النباتات الصحية الغنية بالعديد من المركبات الصحية، التي تقدم الكثير من الفوائد للصحة العامة، فهو يعد كنزا من الفوائد المهمة للجسم، فيساهم بشكل كبير في حمايته من العديد من الأضرار الصحية، وخاصة الكلى.
الشعير يحتوي علي بعض العناصر الغذائية المهمة، ومنها البروتين، والدهون والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والحديد والمنجنيز، والمغنسيوم، وحمض الفوليك والنحاس، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من قيمة غذائية رائعة يحصل عليها الجسم عند تناولك له.
فوائد تناول الشعير
وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" الكثير من الفوائد الصحية لتناول الشعير، ومنها:
-علاج عدوى المسالك البولية:
نظرا لأن الشعير مدر للبول، فهذا يجعله من الحيل الجيدة للتخلص والقضاء على عدوى المسالك البولية، ولذا تناول كوبا منه يوميا، ستلاحظ أن حرقة البول ستختفي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة