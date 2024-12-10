وكيل "تعليم سوهاج" يتابع انتظام الدراسة بمدرسة الشيخ يوسف بالمراغة

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه الدكتورة منى طرخان، مدير عام إدارة المراغة التعليمية، مدرسة الشيخ يوسف للتعليم الأساسي في إدارة المراغة التعليمية واطمأن خلال الزيارة على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بتقليل كثافة الفصول الدراسية، واستغلال الفراغات المتاحة لتوزيع الطلاب على الفصول بما يحقق التباعد الاجتماعي، كما اطلع على سير العمل في سجلات التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية للطلاب.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة الاستمرار فى متابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، متابعته لعملية تطوير المدارس، وجه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المدرسة، والتأكد من صلاحية أجهزة الإطفاء وأدوات الأمان.

كما شهد الدكتور محمد السيد حفل ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" في مدرسة المراغة الثانوية العسكرية بنين، حضر الحفل ماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية، والمهندس أيمن شمس، مدير عام التعليم الفني، والدكتورة منى طرخان، مدير عام إدارة المراغة التعليمية، بالإضافة إلى عدد من الموجهين في الأنشطة المدرسية المختلفة.

تضمن الحفل عروضًا فنية ورياضية ومسرحية من الطلاب، كما تفقد وكيل الوزارة معارض المنتجات والمصنوعات التي تم إنجازها ضمن الأنشطة المدرسية المختلفة.