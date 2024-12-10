ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة فى مدينة الحسنة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس مدينة الحسنة، بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام، سلسلة من الندوات التوعوية ضمن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "معًا ضد العنف"، وتهدف إلى نشر الوعي حول أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة في المجتمع.

ناقشت الندوات التي أُقيمت على مدار الحملة، مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، بدءًا من العنف الجسدي، الذي يشمل الضرب والصعق، وصولًا إلى العنف النفسي، الذي يرتبط مباشرة بالعنف الجسدي، والعنف اللفظي، الذي يتمثل في الكلمات الجارحة التي تقلل من احترام المرأة. كما تم تسليط الضوء على العنف الاقتصادي، والذي يتمثل في حرمان المرأة من الاستقلالية الاقتصادية وحقوقها في العمل.



وأكدت الندوات على أهمية التربية السليمة والمساواة بين أفراد الأسرة والاحترام المتبادل بين الزوجين، وهو ما يساهم في خلق بيئة إيجابية تنعكس على الأطفال الذين يصبحون في المستقبل أفرادًا فاعلين في المجتمع. كما تم مناقشة دور المجتمع في محاربة العنف المجتمعي، مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وأهمية تغيير المعتقدات الخاطئة التي تقلل من قيمة المرأة في المجتمع.

في إطار الندوات، تحدث مشايخ المنطقة عن دور الشريعة الإسلامية في تكريم المرأة، مستعرضين الأدلة القرآنية التي تبرز حقوق المرأة، مثل حقها في الميراث، وتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة. كما تم الإشارة إلى نماذج مشرفة من النساء في التاريخ الإسلامي، مثل السيدة خديجة وأسماء بنت أبي بكر.



كما أكد الدكتور مهدى سالم، مدير الإدارة التعليمية بالحسنة، على أهمية دور مؤسسة التربية والتعليم في ترسيخ قيم المساواة والأخلاق الفاضلة بين الأجيال، من خلال توعية الطلاب والطالبات والعمل على بناء جيل قادر على مناهضة العنف.

كما تم تسليط الضوء على دور الأسرة والتربية الإسلامية في مناهضة العنف. حيث تم طرح طرق عملية لمحاربة الظواهر غير الأخلاقية الدخيلة على المجتمع الشرقي، الذي يتميز بالأصالة والشهامة. وقد شهدت الندوات تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، الذين عبروا عن أهمية هذه المبادرات في محاربة العنف بكل أشكاله.

وشملت الندوات قرى ومناطق عدة في مركز ومدينة الحسنة، مثل الجدي، القسيمة، الجفجافة، بغداد، وادي العمرو، المقضبة، الريسان، ومدينة الحسنة. كما شاركت في الحملة عدد من الجهات الحكومية، مثل الإدارة التعليمية، إدارة الشباب والرياضة، إدارة أوقاف الحسنة، والإدارة الصحية بالحسنة، بالإضافة إلى رؤساء وسكرتيري القرى.

