وزير الزراعة: إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا

كتبت أسماء نصار

‫ قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الأرز أنه تم التصدي لتحديات الشحن الجوي و إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحرى السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا.

وأضاف فاروق خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ًولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الإستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الإستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات.

وأكد على تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لإستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الإستراتيجية الثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن خط الرورو بين مصر وايطاليا يدعم بشكل أساسى الحاصلات الزراعية مثل الخضر والفاكهة، وهى نوع من البضائع سريع التلف ويتم نقله فى مبردات للحفاظ عليه من التلف، ويحتاج هذا النوع إلى سرعة وصوله للأسواق ليكون مازال طازجا ما يساهم فى رواجه وسرعة بيعه، وكان يستغرق وصول هذه البضائع لأسواق أوروبا 6 أيام تقريبا، ولكن بعد تشغيل الخط أصبح يصل فى يومين ونصف فقط، حيث أصبح للسفينة مواعيد ثابتة للوصول بيم مصر وإيطاليا، و سيكون وصول السفينة الساعة 3 عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة 6 مساء.

