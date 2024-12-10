وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدماتها بالمجان، وتستهدف اكتشاف الأمراض المعدية والتى تشمل :
1- فيروس الالتهاب الكبدى بى
2- فيروس نقص المناعة البشرى HiV
3- البكتيريا المسببة لمرض الزهرى
4- تحليل السكر.
5 - قياس الطول والوزن وضغط الدم.
6 - الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.
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