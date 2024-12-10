اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:14 ص
وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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 قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدماتها بالمجان، وتستهدف اكتشاف الأمراض المعدية والتى تشمل : 

1- فيروس الالتهاب الكبدى بى 

2- فيروس نقص المناعة البشرى HiV  

3- البكتيريا المسببة لمرض الزهرى 

 4- تحليل السكر.

5 - قياس الطول والوزن وضغط الدم.

6 - الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

 







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وزارة الصحة

صحة الام والجنين

مرض الزهرى




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